Gürsel Aksel Stadyumu'nda rakiplerine geçit vermeyen Göztepe, Süper Lig'deki iç saha performansıyla göz dolduruyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon evinde oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak toplamda 28 puan topladı. Bu etkileyici başarı, Göztepe'yi iç saha puan sıralamasında zirveye taşırken, Galatasaray gibi güçlü rakipleri geride bırakmalarını sağladı.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada taraftarın önemine vurgu yaparak, “Taraftarlarımızın desteği gerçekten inanılmazdı. Eksiklere ve yorgunluğa rağmen bu destek oyuncularımıza büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

443 gündür evinde mağlup olmuyor

Göztepe'nin iç saha başarısı, sadece bu sezonla sınırlı değil. Gürsel Aksel Stadyumu'nda son yenilgisini, 1. Lig'de mücadele ettiği dönemde, 4 Kasım 2023’te Kocaelispor’a karşı alan İzmir temsilcisi, o tarihten itibaren oynadığı 21 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 17 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Göztepe, tam 443 gündür taraftarlarını evlerinde mutlu ediyor.

İzmir ekibi, hem saha içindeki etkileyici performansı hem de tribünlerden aldığı güçlü destekle Süper Lig’de üst sıralarda yer almayı hedefliyor.