Voleybol Sultanlar Ligi’nde Ege ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor karşısında sezonun ikinci haftasında sahaya çıkacak.
Göztepe’nin hedefi ilk galibiyet
Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe ve Aras Spor, sezonun ikinci haftasında Aydın deplasmanına çıkacak.
Mimar Sinan Spor Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak maçta, Göztepe yıllar sonra döndüğü ligde ilk galibiyetini deplasmanda almak için mücadele edecek.
Geçen hafta, ligdeki ilk maçında güçlü rakibi Fenerbahçe Medicana’ya evinde mağlup olan Aras Spor ise saat 18.00’de Nilüfer Belediyespor deplasmanına çıkacak.