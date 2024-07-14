Bunlar da ilginizi çekebilir

Üç senede birçok oyuncu getiren şirketin getirdiği oyunculardan başarılı olanlar bir elin parmağını geçmedi. Beklentimiz şirketi değil Göztepe'yi hedefe taşıyacak transferlerin yapılmasıdır" cümlelerine yer verdi.

Sport Republic şirketiyle yeni bir sayfa açtıklarını dile getiren futbolseverler, "100'üncü yılımızda hak ettiğimiz Süper Lig'e döndük. Sport Republic şirketi 3'üncü seneye girdiğimzde Göztepe'ye üvey evlat muamelesi yapıldığını gösteriyor. Kaleci Lis'in bonservisinin alınmaması, yedek olan kaleciyle Süper Lig'e başlanması akıl tutulmasıdır.

Göztepeli taraftarlar ise ortak bir bildiri yayınlayıp takıma kesinlikle kaliteli transferlerin yapılmasını istedi.

Teknik direktör Stanimir Stoilov sahaya Arda Özçimen, Djalma Silva, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Doğan Erdoğan, Isaac Solet, Yalçın Kayan, Romulo Cardoso, Kubilay ilk 11 ile çıktı.

Süper Lig'de yeni sezona Slovenya kampında hazırlanan Göztepe , burada oynadığı ilk özel maç ı 3-1 kaybetti. İngiltere 1'inci Lig ekibi Charlton Athletic ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar istediği sonucu alamadı, Göztepe'nin golünü yeni transfer Nazım Sangare kaydetti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.