Geçtiğimiz hafta lider Galatasaray’a 2-1 kaybederek sahadan boynu bükük ayrılan Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu’nda Kasımpaşa’yı ağırlıyor.

Göztepe’de Teknik Direktör Stanimir Stoilov karşılaşmaya Matheus Lis, Koray Günter, Heilton, Malcom Bokele, Lasse Nielsen, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Djalma Silva, David Tijanic, Juan Silva ve Romulo ilk 11’i ile başladı.

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Victor Hugo, Kuryu Matsuki, Ahmed Ildız, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Nazım Sangare, Ege Yıldırım ve Ogün Bayrak yer aldı.

Son iki maçında RAMS Başakşehir ve Gaziantep FK ile 2-2’lik beraberlik alan Kasımpaşa’da Hakan Keleş ise karşılaşmaya Andeas Gianniotis, Cladio Winck, Nicholas Opoku, Sadık Çiftpınar, Kevin Rodrigues, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Antonin Barak, Josip Brekalo ve Miguel Nuno da Costa ilk 11’i ile sahaya çıktı.

Konuk ekibin yedek kulübesinde ise Ali Emre Yanar, Şant Kazancı, Cafu, Ben Ounas, Espinoza, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Aytaç Kara, Yunus Atakaya ve Yasin Özcan yer aldı.

Stoilov’a Fair-Play ödülü

Karşılaşma öncesinde Göztepe teknik Direktörü Stanimir Stoilov’un geçtiğimiz hafta Galatasaray karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Fair-Play ödülü verildi. Fair-Play ödülünün ardından Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, “Stoilov’a teşekkür ediyoruz. Bu açıklama diğer herkese de bir örnek olması gerektiğini düşünüyoruz. Göztepe Kulübüne teşekkür ediyorum. Göztepe ailesinin söylediklerinden feyz alsalar futbolumuz daha temiz bir hale gelir” ifadelerini kullandı.

Hakem Ümit Öztürk’ün ilk düdüğü ile karşılaşmaya konuk Kasımpaşa’nın vuruşu ile başlandı. Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında gelişen Göztepe atağında Romulo’nun vuruşu kalecinin kurtarışıyla kornere gitti.

Göz-Göz golü erken buldu

Karşılaşmanın 8. dakikasında gelişen Göztepe atağında ceza sahasında topla buluşan David Tijanic kaleciyi çalımlayarak topu ağlara gönderdi. Bu golle Göztepe 1-0 öne geçti.

Göztepe'nin 2 golü sayılmadı

Karşılaşmanın 11. dakikasında gelişen Göztepe atağında David Tijanic’in kullandığı top ağlarla buluştu. Karşılaşmanın hakemi VAR incelemesinin ardından kalecinin görüş açısını kapattığı gerekçesiyle golü iptal etti. Karşılaşmanın 33. dakikasında Göztepe’de Romulo rakibine yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü. Karşılaşmanın 38. dakikasında gelişen Göztepe atağında Romulo ceza sahası içerisinde topla buluştu. Sağ ayak içiyle topu ağlara gönderen Romulo’nun golü ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Kasımpaşa'da Sadık Çiftpınar karşılaşmanın 43. dakikasında sarı kart gördü. Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 3 dakika ilave edildi. İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca Göztepe soyunma odasına 1-0 önde gitti.