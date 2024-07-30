Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Göztepe’den bir imza daha geldi. Southampton’ın FC Tokyo’dan kadrosuna kattığı Kuryu Matsuki’yi kiralık olarak renklerine bağladı. İngiliz ekibini renklerine bağladığı Japon futbolcu çalışma izni alamadığı için Premier Lig’de oynayamayacaktı. Göztepe Başkan’ı Ankersen’in de Sports Republic’e ait bir başka takım Southampton ile bağlantısını kullanarak transferi gerçekleştirdiği öğrenildi. FC Tokyo takımından yetişen Matsuki, Japonya'nın alt yaşlardaki milli takımlarında forma giydi. Genç futbolcu, geçen sezon 25 resmi maça çıkıp bin 731 dakika süre aldı ve 2 gol attı. Göztepe, Japon orta saha sonrası rotayı Southampton forması giyen forvet oyuncusu Sekou Mara’ya çevirdi. İngiliz ekibinin bu transfer için de Göztepe’ye kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

Nielsen veda edecek

Diğer yandan Göztepe, Danimarkalı stoperi Lasse Nielsen ile yol ayrımına geldi. Yaz döneminde takımla birlikte kampta yer alan tecrübeli futbolcunun ülkesinden gelen teklifleri değerlendirdiği ve ayrılığın en kısa sürede gerçekleşeceği bildirildi. Stoper bölgesine Koray Günter ve Mirushu’yu dahil eden sarı-kırmızılı yönetimin de 1 yıl daha sözleşmesi süren Nielsen’in bonservisi konusunda kolaylık sağlayacağı kaydedildi. Geçen sezon İsveç’in Malmö takımında Göztepe’ye gelen Danimarkalı 18 mücadelede forma giydi. Genelde yedek kulübesinde bekleyen Nielsen 1 kez de fileleri sarstı.