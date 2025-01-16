İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Papara Göztepe Voleybol Şubesi ve "Şehrimizin Takımı Projesi" iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, lisanslı sporcular öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik, İzmir’in gençlerine sporun ve eğitimin önemini vurgulayan önemli bir adım oldu.

Göztepe Voleybol Şubesi As Başkanı Sinem Güntekin: "Spor, gençlere özgüven katıyor"

Papara Göztepe Voleybol Şubesi As Başkanı Sinem Güntekin, etkinlikte yaptığı konuşmasında sporun gençlerin hayatında sadece fiziksel bir gelişim sağlamadığını, aynı zamanda zihinsel bir disiplin ve özgüven de kattığını belirtti. Güntekin, Göztepe’nin 100. yılında bu anlamlı projenin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sporthink ve Göztepe’den İzmir gençliğine destek verildi

Sporthink Sosyal Medya Uzmanı Zeynep Odabaşı Yüksel, Göztepe’nin İzmir’deki gençleri spora teşvik etmek ve kadınları örnek alabilecek bireyler haline getirmek adına gerçekleştirdiği projelere dikkat çekti. Ayrıca, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi’ye, sporun bir yaşam biçimi olduğuna olan inancını pekiştiren destekleri için teşekkür etti.

Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil: “Topluma dokunan projelerle öne çıkacağız”

Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe olarak sadece sahada değil, topluma dokunan projelerle de öne çıkmayı hedeflediklerini belirtti. Şehrimizin Takımı projesiyle ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine dokunmaya devam edeceklerini vurgulayan Sepil, İzmir gençliğine destek olmanın gurur kaynağı olduğunu söyledi.

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi’den vurgulu açıklamalar

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, sporun fiziksel bir mücadele alanı olmanın ötesinde, bireylerin iradesini ve karakterini geliştirdiğini ifade etti. Yahşi, sporun eğitimin tamamlayıcısı olduğuna inandıklarını ve İzmir’deki tüm kulüpleri ve sporcuları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Genç sporcuların hayalleri ve hedefleri söyledi

Etkinlikte, Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi öğrencisi İclal Uslu, voleybolu sadece bir hobi olarak değil, kariyer olarak gördüğünü ve akademik başarısına da odaklandığını belirtti. Diğer bir öğrenci Ecrin Taştepe ise küçük yaşlardan itibaren sporla iç içe olduğunu ve Göztepe’de voleybol kariyerini sürdürdüğünü söyledi.

Sporcular ilham verici mesajlar verdi

Takım Kaptanı Ceren Kestirengöz Kapucu, gençlere hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini söylerken, Başantrenör Ataman Güneyligil, sporun eğitimle birlikte yürütülmesinin önemini vurguladı. Güneyligil, disiplin ve karakterin başarıyı beraberinde getirdiğini ifade etti.

Program sonunda anlamlı anlar yaşandı

Etkinliğin sonunda İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, profesyonel voleybolculara çiçek takdim etti. Ayrıca, öğrencilere voleybol topu hediye edilerek etkinlik sona erdi.