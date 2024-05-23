Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde Sultanlar Ligi’ne yükselme hedefiyle yola çıkan sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu genç ve yetenekli isimlerle güçlendiriyor. Bu doğrultuda, smaçör pozisyonunda oynayan 22 yaşındaki oyuncu Derin Ezgi Taşdemir’in transfer edildiği duyuruldu.

Derin Ezgi Taşdemir Göztepe'de

Göztepe Spor Kulübü, yaptığı açıklamada, “Smaçör pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu oyuncu Derin Ezgi Taşdemir ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Derin Ezgi Taşdemir” ifadelerine yer verdi. Genç oyuncunun katılımıyla takımın hücum gücünün daha da artması bekleniyor.