Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle başlayacak olan Göztepe, transfer atağını sürdürüyor. İlk olarak Ünzilenur Hacıoğlu, Ceren Kapucu, Berra Eren, Hande Naz Sunar, Derin Ezgi Taşdemir, Nursevil Gökbudak, Miroslava Paskova, Hélne Rousseaux, Berin Fırat ve Melisa Sazalan'ı kadrosuna katan İzmir ekibi, şimdi de 2002 doğumlu İlayda Uçak'ı transfer etti.

Kulüpten resmi açıklama

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu İlayda Uçak ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar" ifadelerine yer verildi.