Süper Lig takımlarından Göztepe, Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in Southampton'a dönmesinin ardından kaleci arayışlarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Ertaç Özbir'in yanı sıra Hatayspor'un başarılı file bekçisi Erce Kardeşler'i de listeye ekledi.

Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, kaleci pozisyonunu güçlendirmek için çalışmalarına hız kazandırdı. Polonyalı eldiven Mateusz Lis'in kulübü Southampton'a dönmesinin ardından alternatif isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, yerli ve yabancı kaleci arayışlarına devam ediyor.

Erce Kardeşler Göztepe'nin gündeminde

Geçtiğimiz sezon Hatayspor'da başarılı bir performans sergileyen ve takımının Süper Lig'de kalmasında önemli rol oynayan Erce Kardeşler, Göztepe'nin radarına girdi. 30 yaşındaki kalecinin Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Bursaspor altyapısında kaleciliğe başlayan Erce, Oyak Renaultspor, Altınordu, Trabzonspor ve Hatayspor formalarını giydi.

Erce'nin kariyeri

Erce Kardeşler, kariyerine Bursaspor altyapısında başladı ve ardından Oyak Renaultspor, Altınordu, Trabzonspor ve son olarak Hatayspor kalelerini korudu. Geçen sezon Hatayspor'da 35 maça çıkan Erce, başarılı performansıyla dikkat çekti ve takımının ligde tutunmasında büyük rol oynadı.

Göztepe'nin yerli kaleciler arasında Ertaç Özbir ve Erce Kardeşler ile temas halinde olduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra, kulübün yabancı kalecilerle de görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Göztepe, yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamayı hedefliyor ve bu doğrultuda kaleci transferini en kısa sürede tamamlamayı planlıyor.