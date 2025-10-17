Göztepe’nin Polonyalı kalecisi Mateusz Lis, Fenerbahçe maçında son dakikada penaltı kurtarmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Lis, bu performansın ardından motivasyonunu artırarak devam ettiğini belirtti.



Lis: "Takım olarak çok iyi bir iş ortaya çıkıyoruz"

Trendyol Süper Lig’de ilk 8 hafta sonunda 16 puanla 3. sırada bulunan Göztepe’nin kalecisi Mateusz Lis, takım olarak sergiledikleri kolektif performansı övdü. Lis, “Futbol tenis gibi bireysel bir oyun değil. Orada tek başınıza değil 11 kişiyle ve yedek kulübesindeki oyuncularla birlikte bir iş ortaya koyuyorsunuz. Takım olarak savunmamızı çok iyi yapıyoruz” dedi.

Fenerbahçe maçındaki kritik an

Fenerbahçe karşılaşmasında son dakikada penaltı kurtarmasının kendisine özgüven kazandırdığını söyleyen Lis, “Bu tarz kırılma anları motivasyonunuzu artırır. Penaltıyı kurtarmak çok güzeldi. Daha sonra çalışarak üzerine koymaya devam ettim” ifadelerini kullandı.

Performans ve hedefler

Kaleci olarak takım üzerindeki etkisine de değinen Lis, “Sezon boyunca ne kadar az gol yersem, takım hedeflerine ulaşmasına o kadar yardımcı olurum. Takım olarak potansiyelimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çok çalışıyoruz ve her maçta elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Heliton: "Kolektif anlayış bizi güçlü kılıyor"

Göztepe’nin Brezilyalı stoperi Heliton, takım savunmasının sadece savunmacılardan ibaret olmadığını belirterek, “Forvetlerimiz de savunma görevine katkı sağlıyor. Bu kolektif anlayış bizi güçlü kılıyor” dedi.

Heliton, geçen sezon Avrupa hedefini kıl payı kaçırdıklarını hatırlatarak, “Bu sezon daha güçlü ve bütünüz. Sezona iyi başladık ve doğru yoldayız. Hedefimize ulaşmak için kararlıyız” diye ekledi.

Lis hakkında övgü

Stoper Heliton, Mateusz Lis’in performansını övdü: “Lis inanılmaz bir kaleci. Antrenmanlarda gösterdiği özveriyi maçlara da yansıtıyor. Saha içinde güven veriyor ve iletişimi çok güçlü. Onunla aynı takımda olmak büyük bir şans” dedi.

İsmail Köybaşı: " Göztepe büyük bir aile"

Tecrübeli sol bek ve kaptan İsmail Köybaşı, takımın mevcut performansını ve camia yapısını değerlendirdi: “Biz sadece sahadaki 11 kişi değiliz, Göztepe büyük bir aile. Taraftarlarımız, teknik ekibimiz, yönetimimiz ve basın mensupları hep bu ailenin parçası. Her zaman daha iyisini hedefleyen bir camiayız.”

Köybaşı, savunma başarısını ise kolektif çalışmaya bağlayarak, “Savunmayı sadece defans yapmıyor, taraftarımız da katılıyor. Onlar bizim en önemli parçalarımızdan biri” dedi.

Milli takım perspektifi

Kaptan, milli takım performansına da değinerek, “Milli takım birleştiğinde güçlü bir ülkeyiz. Futbol, basketbol veya voleybol fark etmez; birlikte başarıyı yakalıyoruz. Önemli olan birbirimizin başarısıyla sevinmek” ifadelerini kullandı.