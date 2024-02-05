Başlığım biraz anlamsız gelebilir sizlere. Ya da abartılı bulabilirsiniz. Altay'ı evinde 4-0 yendi fakat ilk golü bulana kadar oldukça strese girdi. Tek kale bir maç, ortalar, şutlar... Gol yok. 45+2. dakikaya kadar beklemek zorunda kaldı.

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İzmir'in en önemli derbilerinden biri. Lig düzeyi olarak en önemlisi. İki tarafın da galibiyete ihtiyacı var. Biri şampiyonluk için, diğeri küme düşmemek... Dahası geçen sezon bu statta çıkan olaylar maçın önemini çok daha fazla katlıyordu. Biletlerin günler öncesinde tükenmesi de bunu anlatıyordu. Stat tıka basa dolu. Altaylı taraftarlar alınmadığı için konuk takım tribününü bile sarı kırmızılılar doldurmuştu. Bugüne kadar bir maçta tribünleri Göztepeli taraftarlar hiç doldurmamıştı sanırım. Rekor kırılmış olabilirdi.

Artık maçı başlatayım.

Bana göre Göztepe bu maça özel hazırlanmıştı. Geçen hafta Kocaelispor, Altay karşısında ölüp ölüp dirilmiş, sonlara doğru gol atabilmişti. Maça adeta son dakikalarda gol atmaya ihtiyacı olan takım havasında başladı. Yüklendi de yüklendi. O kadar çaba, o kadar baskı bir türlü gol getirmedi. İlk yarı bitmek üzereyken gol geldi. İkinci yarı biraz daha rahat oynadı. Bu rahatlıkla goller attı.

Özel olarak hazırlandığını gösteren bir diğer belirti, çok ama çok sakin oynamalarıydı. Rakibi tatlı sert oynayan bir takım. Kızılabilecek temaslar vardı, hiçbir tepki vermediler. Hatta tartışma çıktı, hemen oradan uzaklaştılar, münakaşaya girmediler. Aksi olursa yenebilecek bir kırmızı kartla galibiyetten olunabilirdi. Buna izin verilmedi.

Farkı getiren en büyük etken teknik oyuncularının topu hemen boş alana taşıyabilmesi oldu.

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Son paragrafa bağlı olarak Altay tarafından devam edeyim. Çok koştular çok savaştılar. Yeri geldi 1 kişiye 4 kişiyle baskı yaptılar. Bu baskı pasla ama hızlı pasla aşılabilirdi. Zaman zaman aşıldı ve goller de geldi. Siyah beyazlı takım her ne kadar sürekli kan kaybetse de gençler kolay kolay teslim olmayacaklarını gösterdiler. Yetenekli oyuncular var. Oynadıkça daha da kalitelerini arttıracaklardır. Onları özellikle son dakikalara doğru gördük. Gol atmak için yüklenmeye başladıklarında gole yaklaştıkları oldu. Önceki maçta hiç pozisyon bulamamışlardı. İlerleme vardı.

Karşıyaka yendi ama…

Karşıyaka sahasında konuk ettiği Pazarspor'u 3-0 yenmeyi başardı. Farklı bir skorun ortaya çıkması yeşil kırmızılı takımın güzel oynadığını düşündürebilir herkese. Ancak ben o kişilere katılmadığımı söyleyebilirim.

Kaf Kaf kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Erkan Sözeri de kalitesiyle takımından daha da ileride olan bir teknik direktör. Eynesil Belediye karşısında oynadığı futbolu çok beğenmişlerdi. Ben o maçı izleyememiştim. Bu sebepten merek içerisindeydim. Nasıl güzel oynadığını görmek istiyordum.

Ne yazık ki bu mümkün olmadı. Klasik 3. Lig futbolu oynandı. 3 gol atan taraf ev sahibiydi ama net pozisyonlar bulan ise konuk takımdı. 2 gol, duran toplarda yapılan ortalara kafa vuruşlarından geldi, bir tanesi arka direğe gönderilen topta çekilen şutta. Kafa golleri bireysel yetenekten kaynaklandı. Takım oyunu pek fazla etki etmedi diyebilirim. Ayakla atılan gol çalışılmış gibiydi.

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Oyun üstünlüğü tamamen kendilerinde olsa da Karşıyaka dengesiz bir futbol sergiledi. Kağıt üzerinde 4'lü defans vardı ama saha içerisinde 3'lüydü. Defans oynayanlar stoperler Alpay Koldaş ve Alper Tatlısu ile önlerinde yer alan Barış Sağır'dı. İki bek Ferdi Burgaz ve Erdem Gökçe adeta orta saha oyuncusuydu. Hücumda çok iyi işler yaptılar. Dar alanda iyi paslaşamayan yeşil kırmızılılar merkezden ileriye gidemediler. Yük kanatlara bindi. En çok sahne alanlar sağ ve sol bekler oldu. Buraya kadar güzel. Ancak ikisi de aynı anda çok ileriye çıkıp, çizgiye kadar indiklerinden dolayı defansa dönmekte geciktiler. Bu yüzden de onların boşalttığı alanlardan net pozisyon verildi. Rakip biraz becerikli olsa puanlar kaybedilebilirdi. Buna bir çözüm bulunması gerekir. Örneğin biri ileriye çıktığında diğer taraftaki geride kalıp, hücumlarda 2 kişiyle değil 3 kişiyle defans yapılmalı.

Pazarspor topu rakibine bıraktı. Aldığında rakibinin tatlı sert oyunu sebebiyle paslaşmakta zorlandı. Dolayısı ile toplu bir şekilde hücum edemedi. Kapılan toplarda hızlı hücumlarda etkili oldu. 4 tane net pozisyon buldu ama bunları inanılmaz bir şekilde harcadı. Defansta iyiydi. Pek pozisyon vermediler. Ancak duran toplardan 3 gol yiyerek sahadan boynu bükük ayrıldılar.

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Genelde maçlarda öne çıkarabileceğim bir futbolcu bulmam zor oluyor. Bu sefer Pazarsporlu Efe Taylan Altunkara ismini söyleyeceğim. Daha 19 yaşında. İzmirli üstelik. Bucaspor altyapısından yetişme. Buradan Manisa FK'ya geçiyor ve önce Bergama'ya ve sonra da şimdiki takımına kiralanıyor. Top tekniğini çok beğendim. Rakip defansı çok fazla zorladı. Sertliğe rağmen yılmadı. Pozisyonlara giren kişilerin başında geldi. Son vuruşları iyi olsaydı, takımına belki de puan kazandırabilirdi.

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Enes Nalbantoğu oyuna girerken ve topu her aldığında ıslıklandı. Ben de kendisini eleştirenlerden biriyim. Bir taraftar laf söyledi diye kaale almamak gerekir. Neler neler söylenmiyor ki... Hepsiyle uğraşmaya kalkarsan bu işi yapamazsın. Ancak geçmişi unutmak gerekir. Hala Karşıyaka için ter döküyor ve oldukça da kaliteli bir oyuncu. Kaybedilmemeli kazanmaya çalışılmalı.