Geçtiğimiz hafta lider Galatasaray’a 2-1 kaybederek sahadan boynu bükük ayrılan Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu’nda Kasımpaşa’yı ağırladı.

Göztepe’de Teknik Direktör Stanimir Stoilov karşılaşmaya Matheus Lis, Koray Günter, Heilton, Malcom Bokele, Lasse Nielsen, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Djalma Silva, David Tijanic, Juan Silva ve Romulo ilk 11’i ile başladı.

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Victor Hugo, Kuryu Matsuki, Ahmed Ildız, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Nazım Sangare, Ege Yıldırım ve Ogün Bayrak yer aldı.

Son iki maçında RAMS Başakşehir ve Gaziantep FK ile 2-2’lik beraberlik alan Kasımpaşa’da Hakan Keleş ise karşılaşmaya Andeas Gianniotis, Cladio Winck, Nicholas Opoku, Sadık Çiftpınar, Kevin Rodrigues, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Antonin Barak, Josip Brekalo ve Miguel Nuno da Costa ilk 11’i ile sahaya çıktı.

Konuk ekibin yedek kulübesinde ise Ali Emre Yanar, Şant Kazancı, Cafu, Ben Ounas, Espinoza, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Aytaç Kara, Yunus Atakaya ve Yasin Özcan yer aldı.

Stoilov’a Fair-Play ödülü

Karşılaşma öncesinde Göztepe teknik Direktörü Stanimir Stoilov’un geçtiğimiz hafta Galatasaray karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Fair-Play ödülü verildi. Fair-Play ödülünün ardından Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, “Stoilov’a teşekkür ediyoruz. Bu açıklama diğer herkese de bir örnek olması gerektiğini düşünüyoruz. Göztepe Kulübüne teşekkür ediyorum. Göztepe ailesinin söylediklerinden feyz alsalar futbolumuz daha temiz bir hale gelir” ifadelerini kullandı.

Hakem Ümit Öztürk’ün ilk düdüğü ile karşılaşmaya konuk Kasımpaşa’nın vuruşu ile başlandı. Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında gelişen Göztepe atağında Romulo’nun vuruşu kalecinin kurtarışıyla kornere gitti.

Göz-Göz golü erken buldu

Karşılaşmanın 8. dakikasında gelişen Göztepe atağında ceza sahasında topla buluşan David Tijanic kaleciyi çalımlayarak topu ağlara gönderdi. Bu golle Göztepe 1-0 öne geçti.

Göztepe'nin 2 golü sayılmadı

Karşılaşmanın 11. dakikasında gelişen Göztepe atağında David Tijanic’in kullandığı top ağlarla buluştu. Karşılaşmanın hakemi VAR incelemesinin ardından kalecinin görüş açısını kapattığı gerekçesiyle golü iptal etti. Karşılaşmanın 33. dakikasında Göztepe’de Romulo rakibine yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü. Karşılaşmanın 38. dakikasında gelişen Göztepe atağında Romulo ceza sahası içerisinde topla buluştu. Sağ ayak içiyle topu ağlara gönderen Romulo’nun golü ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Kasımpaşa’nın golü sayılmadı

İkinci yarının başında konuk ekip Kasımpaşa’da Barak ve Nuno da Costa oyundan çıkarken Aytaç Kara ve Ben Ounas oyuna girdi. İkinci yarı ev sahibi Göztepe’nin vuruşu ile başladı. İkinci yarının başında gelişen Kasımpaşa atağında Brekalo’nun golü ofsayt gerekçesi ile sayılmadı.

Göz-Göz farkı 2’ye çıkardı

Karşılaşmanın 52. dakikasında gelişen Göztepe atağında Miroshi’nin yakın mesafeden kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi. Kullanılan kornerde ceza sahasında yaşanan karambolde Juan Silva topu ağlara gönderdi ve Göztepe 2-0 öne geçti.

Kasımpaşa 10 kişi kaldı

Karşılaşmanın 57. dakikasında Kasımpaşa’da Kevin Rodrigues oyundan çıkarken yerine Jhon Jairo oyuna girdi. Karşılaşmanın 63. dakikasında Göztepe’de David Tijanic oyundan alınırken yerine Victor Hugo dahil oldu. Karşılaşmanın 71. dakikasında Opoku, Juan’a yaptığı faul sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Romulo şov yaptı

Karşılaşmanın 72. dakikasında Kasımpaşa’da Yasin Özcan oyuna girerken Gökhan Gül oyundan alındı. Karşılaşmanın 76. dakikasında Göztepe’de Juan oyundan alınırken Kuryu Matsuki oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın 79. dakikasında gelişen Göztepe atağında Kuryu Matsuki’nin golü ile ceza sahasında topla buluşan Romulo defans oyuncuları ve kaleciyi çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi ve takımını 3-0 öne geçirdi.

Arka arkaya oyuncu değişikliği

Karşılaşmanın 80. dakikasında Göztepe’de Anthony Dennis, Nielsen ve Djalma Silva oyundan alınırken yerine Ahmed Ildız, Ogün Bayrak ve İsmail Köybaşı oyuna dahil oldu.

Göztepe 4. golü buldu

Karşılaşmanın 86. Dakikasında gelişen Göztepe atağında İsmail Köybaşı’nın vuruşu kaleciden sekti. Seken topa vuran Victor Hugo farkı 4’e çıkaran golü attı.

Fark 5'e çıktı

Karşılaşmanın sonuna 3 dakika ilave edildi. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında gelişen Göztepe atağında Romulo'nun pasında İsmail Köybaşı topu ağlara gönderdi ve karşılaşmada skor 5-0'a geldi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı 5-0'lık skor ile geçti. Bu skor ile Göztepe Süper Lig'de 31 puan ile 4. sırada yer alırken, konuk Kasımpaşa ise 21 puanla 12. sırada kendisine yer buldu.