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Karşılaşmanın 8. dakikasında gelişen Göztepe atağında ceza sahasında topla buluşan David Tijanic kaleciyi çalımlayarak topu ağlara gönderdi. Bu golle Göztepe 1-0 öne geçti.

Hakem Ümit Öztürk’ün ilk düdüğü ile karşılaşmaya konuk Kasımpaşa’nın vuruşu ile başlandı. Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında gelişen Göztepe atağında Romulo’nun vuruşu kalecinin kurtarışıyla kornere gitti.

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