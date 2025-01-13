Geçtiğimiz hafta lider Galatasaray’a 2-1 kaybederek sahadan boynu bükük ayrılan Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu’nda Kasımpaşa’yı ağırlıyor.
Hakem Ümit Öztürk’ün ilk düdüğü ile karşılaşmaya konuk Kasımpaşa’nın vuruşu ile başlandı. Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında gelişen Göztepe atağında Romulo’nun vuruşu kalecinin kurtarışıyla kornere gitti.
Göz-Göz golü erken buldu
Karşılaşmanın 8. dakikasında gelişen Göztepe atağında ceza sahasında topla buluşan David Tijanic kaleciyi çalımlayarak topu ağlara gönderdi. Bu golle Göztepe 1-0 öne geçti.