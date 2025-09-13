Süper Lig’de ilk 4 haftayı 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puanla 3. sırada tamamlayan Göztepe, yarın Kayserispor’a konuk olacak. RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak ve mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Bu sezon dış sahada Çaykur Rizespor’u 3-0 ve Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup eden Göztepe, Kayseri’de de serisini sürdürmeyi hedefliyor. İzmir ekibinde sakatlığını atlatan Brezilyalı stoper Allan Godoi forma giyebilecek.

Kayserispor galibiyet arıyor

Ev sahibi Kayserispor ise Süper Lig’de henüz galibiyetle tanışamadı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Başakşehir ve Kocaelispor’la 1-1 berabere kalırken, evinde Galatasaray’a 4-0 mağlup oldu.

Göztepe, transfer döneminin son gününü herhangi bir takviye yapmadan kapattı.