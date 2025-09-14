Süper Lig’in 5. haftasında Göztepe, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Miguel Cardoso ve Efkan Bekiroğlu’nun golleri skoru belirledi.
Göztepe, Kayserispor deplasmanında puan aldı
Süper Lig’in 5. haftasında, Göztepe, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan maç 1-1 eşitlikle tamamlandı. Müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çaldı.
60. dakikada, Kayserispor’da Miguel Cardoso takımını öne geçirdi.
85. dakikada, Göztepe’de Efkan Bekiroğlu skoru eşitledi ve maç bu sonuçla sona erdi.
Bu sonuçla Göztepe puanını 9’a, Kayserispor ise 3’e yükseltti.