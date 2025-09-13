Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Göztepe, hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir ekibi, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde günü çift bölümden oluşan antrenmanla tamamladı.
Antrenman pas ve şut çalışmalarıyla geçti
Kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular pas çalışması yaptı. İlk bölümde dar alanda oyun oynayan futbolcular, ikinci bölümde şut çalışmalarıyla antrenmanı noktaladı.
İzmir temsilcisi Göztepe, 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Kayserispor’un konuğu olacak.