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Bazı taraftarlar ise araçlarıyla konvoylar düzenledi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kutlamalar dolayısıyla çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Sanatçı Levent Yüksel, sahilde konser verdi. Konserde Yüksel ve taraflarlar "Medcezir" şarkısını birlikte söyledi.

İzmir Körfezi'ndeki bazı tekneler de kutlamalara denizden katıldı.

Göztepe bayrakları ve formalarıyla marşlar söyleyen taraftarlar saat 22.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nun çatısından yanan ilk meşale ile sahilde meşaleleri yakıp coşkulu bir şekilde kulüplerin kuruluşunu kutladı.

Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin taraftarları, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda bir araya geldi.

İZMİR (AA) - Türk sporunun köklü kulüplerinden Göztepe 'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla taraftarlar Göztepe sahilinde kutlama yaptı.

"Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı" yarışları tamamlandı

"Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı" yarışları tamamlandı

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