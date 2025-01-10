Süper Lig’de 18. haftayı 28 puanla 5. sırada tamamlayan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası’nda da galibiyet serisini sürdürdü. B Grubu’nun ilk haftasında, 1. Lig ekibi Erzurumspor FK’ya konuk olan sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı orta saha oyuncusu Victor Hugo’nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karlı ve sert zeminde önemli galibiyet

Karlı ve soğuk hava koşullarının etkili olduğu Erzurum’da, sert bir zeminde mücadele eden Göztepe, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek kupaya iyi bir başlangıç yaptı. İlk haftayı 3. sırada tamamlayan İzmir ekibi, gruptaki diğer rakipleri Gaziantep FK ve Kasımpaşa ile oynayacağı maçlara hazırlanıyor.

Matsuki’nin durumu belirsiz

Erzurum’da oynanan maçın 66. dakikasında sakatlanan Japon orta saha oyuncusu Kuyru Matsuki’nin durumu, hafta sonu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov, oyuncusunun durumunu yakından takip ettiklerini belirtti.

Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası’nda moral bulan Göztepe, pazartesi günü Süper Lig’de kendi sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı’ndaki mücadele, sarı-kırmızılı ekibin Avrupa hedefi açısından kritik önem taşıyor.

Stoilov: "Her kulvar önemli"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Stanimir Stoilov, galibiyetin zorlu hava koşullarına rağmen çok değerli olduğunu belirtti. Stoilov, “Her iki kulvar bizim açımızdan çok önemli. Hedeflerimiz doğrultusunda adım adım ilerleyeceğiz. Şimdi Kasımpaşa maçına odaklanıyoruz,” dedi.