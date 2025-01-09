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Erzurumspor FK, özellikle ikinci yarıda yakaladığı fırsatlarla skoru eşitlemeye çalışsa da başarılı olamadı. Teknik Direktör Hakan Kutlu’nun yönettiği takım, maç boyunca gol yollarında etkili olamadı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle takımını savunma anlamında güçlendirdi ve galibiyeti korumayı başardı.

Mücadelede tek gol, 22. dakikada Victor Hugo’nun ayağından geldi. Göztepe, bu golle sahadan galip ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası’na 3 puanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Erzurumspor FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, konuk ekip Göztepe 1-0’lık skorla kazandı.

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