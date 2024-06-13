İzmir Büyükşehir Belediyesi, Göztepe'nin 99. kuruluş yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda önemli trafik düzenlemeleri yapacak. 14 Haziran Cuma günü, Göztepe Kavşağı ile Depo Kavşağı arasında kalan bölüm, Konak'tan Levent Marina Kavşağı'na giden yön (deniz tarafı) 17.00 - 00.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. Ancak acil durumlarda araç giriş-çıkışı sağlanacak.

Konak Tramvayı'nda ise 20.00 - 00.20 saatleri arasında Fahrettin Altay - Köprü durakları arasında sefer yapılmayacak, bu seferler Karantina ile Halkapınar arasında düzenlenecek.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda, Göztepe Kavşağı ile Depo Kavşağı arasında kalan bölümde trafik, Göztepe Kavşağı'ndan giriş ve Depo Kavşağı'ndan çıkış olacak şekilde kara tarafından yönlendirilecek. Levent Marina Kavşağı'ndan Konak yönüne olan trafik ise Depo Kavşağı'ndan Mithatpaşa Caddesi'ne yönlendirilecek.

Yaya güvenliği için Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Yaya Üst Geçidi etkinlik süresince kapalı olacak, yayalar 79 Sokak çıkışındaki sinyalize geçide yönlendirilecek.

ESHOT Genel Müdürlüğü, otobüslerin hareket kabiliyetlerini sağlamak için güzergah ve durak yerlerini yeniden düzenleyecek. Tüm bu düzenlemeler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir Metro A.Ş., ilçe belediyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri ve İzmir Ulaşım Merkezi şube müdürlükleri ile koordinasyon içinde gerçekleştirilecek.