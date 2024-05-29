Göztepe'nin futbol şubesini de devralan Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton'a finalde destek vermek amacıyla Londra'ya giden Başkan Rasmus Ankersen ve Sportif Direktör Ivan Mance, iki önemli transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Lis yeni sezonda da Göztepe'de!

Geçen sezon başında Southampton'dan kiralık olarak gelen Polonyalı kaleci Mateuzs Lis'in yeni sezonda da Göztepe'de kalacağı kesinleşti. Taraflar her konuda anlaşmaya vardı.

Mara da Göztepe'ye geçebilir!

Ancak asıl bomba ise Fransız golcü Sekou Mara tarafında patladı. Fransa'nın Bordeaux takımından yetişen ve 2022-2023 sezonunda Southampton'a transfer olan 21 yaşındaki golcü, bu sezon Championship'te forma giydi.

Mara, 29 maçta 3 gol atarken, Süper Lig tecrübesi kazanması için Göztepe'ye kiralık olarak transfer edilmesi gündemde. Southampton yetkililerinin de bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor.

Mara'nın Göztepe'ye transferi gerçekleşirse, Süper Lig tecrübesi kazanacak ve gelişme fırsatı yakalayacak. Göztepe de forvet hattında önemli bir eksik kapatmış olacak.