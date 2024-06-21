Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sol bek Djalma Silva’yı transfer eden sarı-kırmızılılar, şimdi de sağ bek Nazım Sangare ile prensip anlaşmasına vardı.

Göztepe, son olarak Fatih Karagümrük'te forma giyen 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli oyuncunun, sarı-kırmızılı kulüpte oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Taraflar arasında son detayların görüşülmesinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Solet transferinde sona gelindi

Göztepe, geçtiğimiz sezonu Romanya 2. Lig ekibi Spartac Bucuresti ve devre arasında Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımında geçiren Isaac Solet ile de her konuda anlaşmaya vardı. Orta Afrika Milli Takımı'nda da görev yapan Solet'in kısa süre içinde İzmir'e gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından transferin resmiyete dökülmesi planlanıyor.

Yeni sezon hazırlıkları

Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yoğun bir çalışma dönemi geçirecek olan sarı-kırmızılıların programı belli oldu. Göztepe, 24 Haziran Pazartesi günü Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde bir araya gelerek çalışmalarına başlayacak.

Takım, 10 Temmuz Çarşamba gününe kadar İzmir'de çalışmalarını sürdürecek ve aynı gün Slovenya'nın Bled kentine hareket edecek. Göztepe, 25 Temmuz Perşembe gününe kadar çalışmalarına Slovenya'da devam edecek ve ardından İzmir’e dönecek. Kamp dönemi boyunca oynanacak hazırlık maçlarının programı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Başkan İrfan Önal’ın açıklamaları

Göztepe Başkanı İrfan Önal, "Kadromuzu güçlendirmek ve yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taraftarımızın desteğiyle Süper Lig’de başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.