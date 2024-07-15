Şu ana kadar sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet, sağ bek Nazım Sangare, stoper Koray Günter ve kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna katan Göztepe, Nijeryalı forvet Stephen Odey için çalışmalarını hızlandırdı.

Göztepe, üçüncü bölgede alternatifli bir kadro oluşturmak adına Nijeryalı forvet Stephen Odey’i kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Odey'in transferiyle birlikte takımın hücum hattının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Son durağı Randers

Danimarka'nın Randers takımında forma giyen 26 yaşındaki forvetle prensipte anlaşmaya varıldığı ve teklifin iletildiği bildirildi. Geçen sezon Randers takımında 34 resmi maça çıkan Odey, 4 gol kaydetti. Stephen Odey, son 3 sezondur Danimarka'nın Randers takımında forma giydi. Bu süreçte 97 karşılaşmada 23 gol atan ve 6 asist yapan deneyimli forvet, takımının önemli oyuncularından biri oldu. Odey, Randers dışında Amiens, Genk ve Zürih gibi Avrupa kulüplerinde de oynadı.