Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonu ilk haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan maçta setler 16-25, 25-15, 25-27 ve 21-25 olarak tamamlandı.
Maçın Detayları
Karşılaşma İzmir Atatürk Salonu’nda oynandı. Maçın hakemliğini Necmi Avcı ve Gani Arslan üstlendi. Toplam süre 2 saat 4 dakika sürdü.
Set Sonuçları
Set: 16-25
Set: 25-15
Set: 25-27
Set: 21-25
Nilüfer Belediyespor, özellikle üçüncü ve dördüncü setlerdeki üstün oyunuyla maçı 3-1 kazanmayı başardı.
Takım Kadroları
Göztepe: Nazlı Eda, Scuka, Haneline, Atkinson, Ceren, Emine, Berre, Bihter, Sude, İlayda, Nur Sevil
Nilüfer Belediyespor: Shemanova, Ecenur, Ndiaye, Cajic, Yasemin, Buse, Merve, Ünzilenur, Burcu, Edwards
Tarihi Not
Göztepe, 23 yıl aradan sonra döndüğü Sultanlar Ligi’ne yenilgiyle başladı. Nilüfer Belediyespor ise ligdeki ilk haftada önemli bir deplasman galibiyeti aldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ