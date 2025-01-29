Süper Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Alanyaspor'u ağırlayacak olan Göztepe'de orta saha sıkıntısı gündeme geldi. Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyeti telafi etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıklar ve cezalar teknik direktör Stanimir Stoilov'u zor durumda bıraktı. Fenerbahçe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Anthony Dennis’in yanı sıra tedavileri devam eden Isaac Solet ve Doğan Erdoğan, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Özellikle savunma anlamında eksik kalan orta saha hattı, teknik ekibi dar rotasyona itti.

Kubilay Kanatsızkuş dönüyor

Stoilov’un asıl mevkisi sol stoper olan Novatus Miroshi’yi zaten orta sahaya çekmişti. Tanzanyalı oyuncunun yanında Victor Hugo ya da Ahmed Ildız’ın forma giymesi planlanıyor. Ara transfer döneminde Brezilyalı forvet Emersonn Correia ve Alanyaspor’dan stoper Furkan Bayır’ı kadrosuna katan İzmir temsilcisinin, yoğun maç trafiğini göz önünde bulundurarak orta sahaya takviye yapabileceği de konuşuluyor. Sezonun dördüncü haftasında çapraz bağ ameliyatı geçiren golcü Kubilay Kanatsızkuş, takımla birlikte antrenmanlara başladı. Ağır bir sakatlıktan çıkan deneyimli forvetin, en kısa sürede hazır hale gelmesi bekleniyor.