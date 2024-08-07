Süper Lig'de hazırlıklarına devam eden Göztepe, yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu. Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşen lansmanda Pasha Grup, forma şort arkası sponsoru olarak gelecek sezonda Göztepe ile anlaşma sağladı.

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, turizm ve eğlence sektörünün önde gelen isimlerinden Pasha Grup ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşen lansmana CEO'muz Kerem Ertan ve Pasha Grup CEO’su Uğur Pirinççioğlu katıldı.

CEO’muz Kerem Ertan, "Bugün, Türk sporuna önemli katkılarda bulunan Pasha Grup ailesi ile yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Her iş birliği gibi, bu iş birliği de bizim için çok değerli. İzmir’in en köklü ve en değerli markalarından biri olarak, bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor ve Pasha Grup Ailesine teşekkür ediyorum."

Pasha Grup CEO’su Uğur Pirinççioğlu, 'Kurulduğu günden bugüne kadar her daim zirveye oynayan Göztepe Spor Kulübü ülkemizin başat futbol kulüplerindendir. Özellikle son yıllarda gerek Onursal Başkanımız Sn. Mehmet Sepil’in gayretleriyle gerekse mevcut başkanımız Sn. Rasmus Ankersen’in desteğiyle futbolseverlere yaşattığı büyük heyecan da onur vericidir. Bu iş birliğinin İzmir’in ‘Sarı Kırmızı’ renklerini göndere taşıyacağına inancımız sonsuz, gururumuz da eşsizdir. Türk futbolunun ‘güç dinamosu’ Pasha Group ailesi olarak, Türk sporu ve sporcusunun başarılarına efektif katkılarda bulunmaya devam edeceğiz.'

Yapılan anlaşmaya göre Pasha Grup formamızda şort arkası sponsorumuz oldu. Anlaşmaya göre, Futbol A Takımımız sezon sonuna kadar tüm resmi lig, Türkiye Kupası ve özel müsabakalarında, formalarımızın şort arkası bölümünde “Pasha Grup" markasının logosu ile sahaya çıkacak."