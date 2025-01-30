Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Ajax karşısındaki muhtemel 11'i Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Ajax karşısındaki muhtemel 11'i

Türkiye Basketbol 2'nci Ligi ekiplerinden Göztepe, başantrenörlük görevi için Rüçhan Tamsöz ile anlaşma sağladı. Karşıyaka'da yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Tamsöz'ün önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Göztepe şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ediyor

Başantrenör Şahin Ateşdağlı ile yollarını ayıran İzmir ekibinde bir süredir Antrenör Hakan Demirci takımı yönetiyordu. Ligde A Grubu'nda 11 maçta 7 galibiyet alarak 3'üncü sırada yer alan Göztepe, sezon sonunda şampiyonluk hedefliyor.

Kaynak: DHA