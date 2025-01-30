Türkiye Basketbol 2'nci Ligi ekiplerinden Göztepe, başantrenörlük görevi için Rüçhan Tamsöz ile anlaşma sağladı. Karşıyaka'da yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Tamsöz'ün önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Göztepe şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ediyor
Başantrenör Şahin Ateşdağlı ile yollarını ayıran İzmir ekibinde bir süredir Antrenör Hakan Demirci takımı yönetiyordu. Ligde A Grubu'nda 11 maçta 7 galibiyet alarak 3'üncü sırada yer alan Göztepe, sezon sonunda şampiyonluk hedefliyor.
Kaynak: DHA