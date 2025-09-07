Süper Lig’de milli araya 8 puanla 3. sırada giren Göztepe, transfer sezonunun son 5 gününde harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibi Rennes’in kalecisi Doğan Alemdar ve golcüsü Bertuğ Yıldırım’ı kadroya katmak için temaslarını hızlandırdı.

Göztepe’nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi, Rennes’in kapısını çalarak iki milli oyuncunun transferi için girişim başlattı. Yönetimin yaz döneminden bu yana kaleci Doğan Alemdar’ı kadroya katmak istediği, Rennes’in ise 3 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, bonservisi düşürmeye çalışırken Bertuğ Yıldırım’ı satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

Temaslar hız kazandı

Görüşmelerin hafta içinde yoğunlaşacağı ve transfer dönemi sonuna kadar anlaşmanın sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Yönetim, hem kaleci hem de golcü için Rennes ile temasta kararlı bir yaklaşım sergiliyor.