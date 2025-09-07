Süper Lig’de milli araya 8 puanla 3. sırada giren Göztepe, transfer sezonunun son 5 gününde harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibi Rennes’in kalecisi Doğan Alemdar ve golcüsü Bertuğ Yıldırım’ı kadroya katmak için temaslarını hızlandırdı.
Göztepe’nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi, Rennes’in kapısını çalarak iki milli oyuncunun transferi için girişim başlattı. Yönetimin yaz döneminden bu yana kaleci Doğan Alemdar’ı kadroya katmak istediği, Rennes’in ise 3 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, bonservisi düşürmeye çalışırken Bertuğ Yıldırım’ı satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.
Temaslar hız kazandı
Görüşmelerin hafta içinde yoğunlaşacağı ve transfer dönemi sonuna kadar anlaşmanın sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Yönetim, hem kaleci hem de golcü için Rennes ile temasta kararlı bir yaklaşım sergiliyor.
-
Doğan Alemdar: Türkiye’den 2021-2022 sezonunda Kayserispor’dan Rennes’e transfer oldu. 2023-2024 sezonunda Troyes’a kiralandı ve ardından Rennes 2’de forma giydi. 22 yaşındaki file bekçisi, A Milli Takım’da 2 kez forma giydi.
-
Bertuğ Yıldırım: 2023-2024 sezonunda Hatayspor’dan Rennes’e transfer oldu. Geçen sezonu Getafe’de kiralık olarak geçirdi. 23 yaşındaki forvet, bu sezon Rennes’te 1 maça çıkarken, A Milli Takım’da 6 maçta 3 gol kaydetti.