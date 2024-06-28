Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Göztepe, Brezilyalı sol bek Djalma Silva ve Orta Afrikalı orta saha Isaac Solet ile resmi sözleşme imzalarken, golcü Romulo Cardoso'nun da takımda kalmasını sağladı.

Romulo Cardoso'nun performansı

Geçen sezonun devre arasında Brezilya'nın Atletico Paranaense takımından kiralanan 22 yaşındaki Romulo Cardoso, Göztepe'de gösterdiği performansla dikkat çekti. Romulo, 13 maçta 5 gol atıp 3 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu. Yönetim, bu başarılı performansın ardından futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanarak kadroya kattı.

Yeni transferler tesise geldi

Göztepe, Romulo'nun yanı sıra Brezilyalı sol bek Djalma Silva ve Orta Afrikalı orta saha Isaac Solet'i de renklerine bağladı. İzmir'e gelerek Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde idmanlara katılan bu oyuncular, yeni sezonda Göztepe'nin başarısı için ter dökecek.

Matesuz Lis ve Nazım Sangare'nin durumu

Yönetim, Romulo'nun ardından Matesuz Lis'i de takımda tutmak için Southampton ile görüşmelerini hızlandırdı. Ayrıca, sağ bek Nazım Sangare'nin de Göztepe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu transferlerin gerçekleşmesi, Göztepe'nin kadro derinliğini artırarak yeni sezonda daha iddialı bir konuma gelmesini sağlayacak.