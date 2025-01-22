Süper Lig’de bu sezon performansıyla adından sıkça söz ettiren Göztepe’nin Brezilyalı yıldızı Romulo, kulüple resmi sözleşme imzaladı. Sezon başında kiralık olarak takıma katılan ve sergilediği başarılı performansla dikkat çeken 21 yaşındaki genç yıldız, artık tamamen sarı-kırmızılı ekibin oyuncusu oldu.

Kulüpten açıklama geldi

Göztepe Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Oyuncumuz Rômulo Cardoso 2028 yılına dek Göztepe’mizde! Kulübümüz, takımımızda kiralık olarak forma giyen başarılı oyuncumuz Rômulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunu kullanmıştır."

Oyuncumuz Rômulo Cardoso 2028 yılına dek Göztepe’mizde!



Kulübümüz, takımımızda kiralık olarak forma giyen başarılı oyuncumuz Rômulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunu kullanmıştır.#Göztepe pic.twitter.com/ul193WdGMa — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 22, 2025

Bu sezonki performansı dikkat çekiyor

Romulo, Süper Lig’de şu ana kadar çıktığı 16 maçta 9 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum hattında kilit rol oynadı. Yetenekli oyuncu, etkili oyunuyla transfer döneminde birçok kulübün radarına girmesine rağmen, Göztepe tercihini yaptı.