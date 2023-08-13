Göztepe Gürsel Aksel Stadı’ndaki zemin bakım çalışmaları tamamlanamadığı için Spor Toto Akhisar Stadı’na alınan karşılaşmanın tek golünü 49’uncu dakikada konuk ekipten Ndlovu attı. Bu skorla sarı-kırmızılı ekip sezona puansız başladı.



Maçı Eski Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Mahmut Atilla Kaya da izledi. Göztepe transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden 6’sına ilk 11’de görev verdi. Yeni transferlerden Lis, Ali Dere, Taha, Tarkan, Diouf ve Ogün ilk 11’de forma giyerken, Celil, Kubilay ve Ümit maça yedek kulübesinde başladı. Yeni transferlerden Diallo ve sakatlığı bulunan kaptan İsmail Köybaşı kadroda yoktu. Eski futbolculardan geçen sezon ikinci yarıda kiralık olarak gittiği Suudi Arabistan’dan dönen Tijanic’in yanı sıra Palmer, Mamah, Atınç ile Yalçın 11’de oynadı. Kontenjana takılan Kvasina, Ngalina, Traore yedek kaldı. Yabancı kontenjanı dolu olan Göztepe, yabancılarından Loue’yi ise maç günü Sırbistan ekibi FK Javor Matis’e sattı.



Göz-Göz’de geçen sezon futbol metodolojisi direktörü olarak görev yapıp bu sezon başında teknik direktörlüğü resmen devralan Hırvat çalıştırıcı Radomir Kokovic ilk maçına çıktı. Sarı-kırmızılılar zemin hazır olmadığı için ilk maçını evinde oynayamazken Akhisar Stadı’nın zemininde de yer yer bozukluklar olduğu gözlendi. Yıllardır birbirlerini kardeş kulüp olarak gören iki takımın taraftarları statta karşılıklı tezahürat yaptı. Göztepeliler, Gürsel Aksel Stadı yeni sezona yetiştirilemediği için idarecilere tepki gösterip ilk 5 dakika tezahürat yapmazken, Kulüp CFO’su Emre Can’ı uzun süre istifaya davet etti.



8’inci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Defanstan gönderilen uzun topla bir anda Mamah kaleci Cihan’la karşı karşıya kaldı. Mamah’ın şutunu Cihan çıkardı.

20’nci dakikada Sakaryasporlu Ali Ülgen’in yaklaşık 25 metre mesafeden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta Lis topu son anda kornere çeldi.



22’nci dakikada Göztepeli Palmer’ın sağ çaprazdan uzak mesafeden yerden vuruşunu Sakarya kalecisi Cihan uzanıp kornere tokatladı.



37’nci dakikada Göztepe’nin sol kanattan kullandığı kornerde kaleci Cihan, önce Diouf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlağı çıkardı, ardından Atınç’ın tamamlamaya çalıştığı topta gole engel oldu.

45+1’inci dakikada sarı-kırmızılılar yine mutlak golden oldu. Ogün’ün sağdan ortasında Diouf’un yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

İlk yarı golsüz bitti.



49’uncu dakikada Göztepe defansının hatasıyla gelişen Sakaryaspor atağında Ndlovu, Ali Ülgen’in pasıyla buluştuğu topu ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla ağlara yollayıp takımını öne geçirdi, gol esnasında stadyumdaki ambulans aynı anda Göztepe tribününde rahatsızlanan bir taraftara müdahale etmek için saha girerken, sarı-kırmızılılar uzun süre duruma itiraz etti: 0-1.

84’üncü dakikada Atınç’tan sıyrılan Sakaryasporlu Kabongo Kasongo’yla karşı karşıya kalan kaleci Lis öne çıkıp golü önledi.



90+11'inci dakikada Sakaryasporlu Rashad Muhammed, Göztepeli Yalçın'ı tabanla sert bir faul yaptığı gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile bitti.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Terzi, Erkan Akbulut

GÖZTEPE: Lis - Ogün (Dk. 89 Uğur Kaan), Tarkan, Atınç, Taha (Dk. 70 Celil), Ali Dere, Yalçın, Tijanic (Dk. 70 Ngalina), Palmer (Dk. 70 Traore), Mamah (Dk. 84 Kvasina), Diouf

SAKARYASPOR: Cihan - Ali Ülgen, Rotman, Erdi, Bülent Uzun, Nalepa, Mikail, Yonathan Del Valle (Dk. 86 Muhammed Akarslan), Hakan (Dk. 85 Çağlayan), Burak (Dk. 70 Rashad Muhammed), Ndlovu (Dk. 77 Kabongo Kasongo)

GOL: Dk. 49 Ndlovu (Sakaryaspor)

KIRMIZI KART: DK. 90+11 Rashad Muhammed (Sakaryaspor)

SARI KART: Yonathan Del Valle (Sakaryaspor)