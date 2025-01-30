Süper Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe'nin savunmasında forma rekabeti iyice kızıştı. Ara transfer döneminde Alanyaspor'dan stoper Furkan Bayır'ı kadrosuna katan Göz-Göz, defans hattını güçlendirdi.

Savunma derinliği artıyor

Göztepe'nin mevcut kadrosunda, 3'lü defansta görev alan Heliton, Koray, Taha, Bokele ve Nielsen gibi oyuncular yer alıyor. Furkan Bayır da bu kadroya dahil olarak savunmadaki rekabete katıldı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un tercihleriyle savunma hattı kalabalıklaştı.

Mevki değişiklikleri ve savunma performansında değişim yaşanıyor

Sol stoper mevkiinde görev yapan Miroshi, teknik direktör Stoilov’un tercihleri doğrultusunda orta sahada görev yaparken, sol bek İsmail Köybaşı da bazı maçlarda 3'lü defansta yer aldı. Göztepe özellikle iç saha maçlarında savunma başarısıyla dikkat çekiyor. Gürsel Aksel Stadı'nda yalnızca 6 gol yediği belirtilen sarı-kırmızılılar, savunmada etkili bir performans sergiliyor.