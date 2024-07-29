Süper Lig'de yeni sezon öncesi Göztepe, sol bek Djalma Silva, stoperler Novatus Mishuru ile Koray Günter, orta saha oyuncusu Isaac Solet, sağ bek Nazım Sangare ve kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Ancak Transfermarkt'ta yapılan güncellemeler sonrasında Göztepe'nin piyasa değeri 14 milyon 730 bin Euro olarak belirlendi.

Süper Lig'de piyasa değerleri

Göztepe, bu piyasa değeri ile Süper Lig'de en düşük piyasa değerine sahip üç takımdan biri oldu. Lig'in en düşük değere sahip takımı, 13 milyon Euro civarında bir kadro değeri ile Bodrum Futbol Kulübü olarak açıklandı. Bodrum FK, bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Gaziantep FK ise 14 milyon Euro ile sondan ikinci sırada yer aldı.

En değerli takım: Fenerbahçe

Süper Lig'in en değerli takımı ise 249 milyon 380 bin Euro ile Fenerbahçe olarak öne çıktı. Bu, Fenerbahçe'nin kadrosundaki yıldız oyuncular ve transfer politikası sayesinde elde ettiği bir durum olarak değerlendiriliyor.