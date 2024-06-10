Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, dış transferde Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yla sözleşme imzalamasının ardından, orta saha oyuncusu Isaac Solet'i gündemine aldı. Son olarak Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımında forma giyen 22 yaşındaki Fransız oyuncu için teknik direktör Stanimir Stoilov'un olumlu rapor verdiği bildirildi.

Milli takımda da oynuyor

Geçen sezonun ilk yarısını Romanya 2. Lig ekibi Spartac Bucuresti'de geçiren Solet, devre arasında Bulgaristan'a transfer oldu ve Slavia Sofia'da 11 maça çıkarak 591 dakika sahada kaldı. Ayrıca, Orta Afrika Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da 3 kez forma giyen Solet'in transferi için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.