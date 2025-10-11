Sultanlar Ligi’nin yeni ekiplerinden Göztepe, 23 yıl sonra yarın İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda ligdeki ilk maçına çıkacak.

Göztepe 23 yıl sonra Sultanlar Ligi’ne döndü

Sultanlar Ligi’nin yeni ekiplerinden Göztepe, 23 yıl aradan sonra İzmir’deki seyircisi önünde ligdeki ilk maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde Kadınlar Kupa Voley’de oynadığı 2 maçı kazanarak çeyrek finale yükselmişti.

Göztepe, ligdeki ilk sınavında Nilüfer Belediyespor’u konuk edecek. Mücadele İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak. Hakemler ise Necmi Avcı ve Gani Arslan olarak belirlendi. Bilet fiyatları 300, 350, 400 ve 600 TL olarak açıklandı.

İzmir’in diğer temsilcisi Aras Spor da sahada

Göztepe gibi kupada çeyrek finale yükselen, ligde ikinci sezonuna giren Aras Spor, aynı salonda 14.00’te Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabakayı Arzu Uzatöz ve Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak.

Geçen sezon rakibine 2 maçta da 3-0’lık skorlarla yenilen Aras Spor, bu kez sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyespor deplasmanda

Kupa mücadelesinden elenen Aydın Büyükşehir Belediyespor, bugün 18.30’da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.