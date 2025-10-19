Milli araya 16 puanla namağlup giren ve ligde 3. sırada yer alan Göztepe, bu sonuçla sezonun ilk mağlubiyetini almış oldu.

Karşılaşmanın tek golü 83. dakikada Ümit Akdağ’dan geldi.

Maçın Özeti

Alanya Oba Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, iki takımın da temkinli başladığı bir mücadeleye sahne oldu. İlk yarı boyunca orta saha mücadelesi ön planda olurken, iki ekip de net fırsat yaratmakta zorlandı.

Alanyaspor, özellikle kanat akınlarıyla etkili olmaya çalışırken, Göztepe savunmadaki disiplinli duruşuyla ilk devreyi golsüz geçmeyi başardı.

İlk Yarıdan Öne Çıkan Pozisyonlar

8. dakika: Göztepe gole çok yaklaştı. Cherni’nin sol kanattan yaptığı ortaya Rhaldney gelişine vurdu ancak top direğin hemen üstünden auta çıktı.

12. dakika: Alanyaspor tehlikeli geldi. Maestro’nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Lis parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

30. dakika: Efkan Bekiroğlu’nun kullandığı serbest vuruşta Furkan Bayır’ın kafa şutu kaleci Ertuğrul tarafından güçlükle dışarı çelindi.

İlk yarı boyunca iki takım da fırsatları değerlendiremeyince soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle gidildi.

İkinci Yarı ve Gol

İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf Alanyaspor oldu. Hwang ve Ogundu’nun oyuna dahil olmasıyla hücum hattı canlanan turuncu-yeşilliler, daha fazla topa sahip olmaya başladı.

68. dakika: Hwang’ın pasında Ogundu savunma arkasına sarktı, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu az farkla üstten auta gönderdi. Bucaspor 1928 kötü gidişe dur demek istiyor İçeriği Görüntüle

83. dakika: Beklenen gol geldi! Sağ kanattan gelişen atakta Makouta’nın ortasında savunma topu uzaklaştıramadı. Boşta kalan topu iyi takip eden Ümit Akdağ, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Geriye kalan dakikalarda Göztepe beraberlik için risk aldı, ancak Alanyaspor savunması hata yapmadı. Ev sahibi ekip kalan sürede skoru koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçın Öne Çıkan İsimleri

Ümit Akdağ (Alanyaspor): Maçın tek golünü atarak takımına kritik 3 puanı kazandırdı.

Ertuğrul Taşkıran (Alanyaspor): Özellikle ilk yarıda Göztepe’nin net pozisyonlarında yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.

Rhaldney (Göztepe): Orta sahada dinamik bir performans sergiledi ancak son vuruşlarda etkili olamadı.

Maç Sonu İstatistikleri

İstatistik Alanyaspor Göztepe Topla Oynama %52 %48 Şut 14 9 İsabetli Şut 5 3 Korner 7 4 Faul 16 14 Sarı Kart 3 5

Oyuncu Değişiklikleri

Alanyaspor:

Ruan (90' Enes Keskin), İbrahim Kaya (57' Hwang), Ogundu (89' Meschack)

Göztepe:

Miroshi (90' Uğur Kaan Yıldız), Cherni (90' İsmail Köybaşı), Efkan Bekiroğlu (76' Olaitan), Janderson (81' Bouajila), Juan (81' Taha Altıkardeş)

Sarı Kartlar

Göztepe: Furkan Bayır (18), Bokele (30), Janderson (81), Miroshi (82), Bouajila (90+2)

Alanyaspor: Hagi (29), Ertuğrul Taşkıran (53), Aliti (90+4)

Maç Sonucu

Corendon Alanyaspor 1 – 0 Göztepe

Gol: 83' Ümit Akdağ

Puan Durumu ve Sonraki Maçlar

Bu galibiyetle Alanyaspor puanını 13’e yükseltti ve orta sıralarda rahat bir nefes aldı.

Göztepe ise 16 puanda kalarak zirve yarışında küçük bir yara aldı.