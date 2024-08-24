Kayıpsız devam: 3'te 3

Göztepe, 2024-2025 Süper Lig sezonuna başladığı 3 maçta henüz galibiyet sevinci yaşamadı ve mağlubiyet üzüntüsü de çekmedi. İlk hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak sezonun ilk puanını kazanan İzmir ekibi, ikinci haftada Fenerbahçe'yi konuk etti. Bu zorlu mücadelede 2-0 geriye düşen Göztepe, ikinci yarıda bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getirmeyi başardı ve bir puanı hanesine yazdırdı.

Üçüncü hafta karşılaşmasında ise Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Göztepe, bu maçtan da 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Bu sonuçlarla ilk 3 maç sonunda 3 beraberlik ve 3 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, hem galibiyet hem de mağlubiyet yaşamadı. Göztepe, önümüzdeki hafta oynanacak Bodrumspor maçında 3 puan hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

Stanimir Stoilov ve takımı

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımının bu sezonki performansından memnun görünse de galibiyet almak istediklerini belirtti. “Her maçın zorlu olduğunu biliyoruz ve takım olarak iyi bir performans gösteriyoruz. Ancak galibiyet almak, bu dönemde en büyük hedefimiz,” diyen Stoilov, Bodrumspor karşısında 3 puan alarak bu seriyi sonlandırmayı umut ediyor.

Mateusz Lis’in Göztepe'ye dönüşü

Geçtiğimiz sezon Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Mateusz Lis, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig’e çıkmasında önemli rol oynamıştı. Sezon sonunda Southampton'a dönen Polonyalı kaleci, Göztepe’nin kaleci Arda'nın sakatlanması sonucu oluşan boşluğu doldurmak için yeniden İzmir ekibine katıldı. 22 Ağustos'ta Göztepe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Lis, bir gün sonra Alanyaspor karşısında sezonun ilk maçına çıktı.

Göztepe taraftarları, Lis’in takıma geri dönmesinden dolayı oldukça memnun. Polonyalı kaleci, Alanyaspor karşısında takımının 1. kaptanı olarak sahada yer aldı ve önemli bir performans sergiledi.

Göztepe'nin Süper Lig'deki bu kayıpsız yolculuğu, futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, takımın gelecek maçlarda nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.