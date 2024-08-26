Süper Lig'de 17 Ağustos Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle 2 maç saha kapatma cezası alan Göztepe, cezanın iptali veya indirilmesi için Tahkim Kurulu'na başvurdu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezaya itiraz eden sarı-kırmızılılar, Tahkim Kurulu'ndan olumlu bir karar çıkmasını bekliyor.

Eğer ceza iptal edilmez veya indirilmezse, Göztepe'nin cumartesi günü Bodrum FK ile oynayacağı maçın hangi statta yapılacağına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karar verecek. TFF, maçın Süper Lig standartlarına uygun, ofsayt teknolojisi bulunan bir statta oynanmasını sağlayacak. Bu doğrultuda Ankara, Sakarya, Bursa, Kocaeli ve Manisa'daki statlar ofsayt sistemi bulunmadığı için seçenekler arasında yer almazken, İstanbul'da oynanmasının ise riskli olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle, cezanın uygulanması durumunda, Göztepe-Bodrum FK maçının Antalya veya Alanya'da oynanma ihtimali gündeme geldi.

Göztepe yönetimi, cezanın kaldırılması için kapsamlı bir dosya hazırlayarak Tahkim Kurulu'na sundu ve şimdi kararı bekliyor.