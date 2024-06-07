Göztepe'nin maçlarını oynadığı 19 bin 713 kişilik Gürsel Aksel Stadı'nda, sezon öncesi satışa çıkarılan kombineler büyük ilgi gördü. Fiyatları 2 bin 200 TL ile 28 bin TL arasında değişen kombineler, genel satışa çıktığı andan itibaren sadece üç saat içinde tükendi. Taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'nda uzun kuyruklar oluştururken, kombineleri almayı başaranlar büyük sevinç yaşadı.

Sosyal medyada geniş yankı

Kombine biletlerin kısa sürede tükenmesi sosyal medyada da geniş yankı buldu. Göztepe taraftarları, "Taraftar görevini yaptı, artık söz yönetimde. Kaliteli transferleri hak ediyoruz" şeklinde mesajlar paylaştı. Bu büyük ilgi, kulübün geleceği için de umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Yeni düzenlemeler yolda

Taraftarlarının yoğun ilgisi karşısında Göztepe yönetimi, stadın kapasitesini artırma çalışmalarına hız verdi. Güney kale arkası tribününe ayakta seyirci alınması için gerekli başvuruları yapan yönetim, onay geldikten sonra bu bölgedeki koltukları sökerek kapasiteyi artırmayı planlıyor. Bu değişiklikle stadın kapasitesinin 25 bin kişiye çıkması hedefleniyor.

Stadın mimarı Bünyamin Derman'ın da gelecek hafta İzmir'e davet edildiği ve maraton tribününe de numaralı tribündeki gibi localar yapılması konusunun görüşüleceği öğrenildi. Bu düzenlemelerle birlikte stadın daha işlevsel ve taraftar dostu hale getirilmesi amaçlanıyor.