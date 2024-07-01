Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendiren Göztepe, Tarkan Serbest ile yollarını ayırdı. Avusturya doğumlu oyuncunun Kocaelispor ile anlaştığı öğrenildi.

Tarkan Serbest Göztepe'ye veda ediyor

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Göztepe, dış transferde sol bek Djalma Silva ve orta saha oyuncusu Isaac Solet ile anlaşmalar imzalarken, iç transferde de önemli değişiklikler yapıyor. Son olarak sarı-kırmızılı ekip, Tarkan Serbest ile yollarını ayırma kararı aldı.

Tarkan Serbest'in yeni adresi

Göztepe formasıyla toplam 24 maça çıkan Tarkan Serbest, gol ve asist katkısı yapamadan takımından ayrıldı. Avusturya doğumlu orta saha oyuncusunun Kocaelispor ile prensip anlaşmasına vardığı ve kısa süre içinde Kocaeli ekibiyle resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.