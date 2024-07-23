Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Slovenya kampında teknik direktör Stanimir Stoilov, kamp süreci ve takımın durumu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kampın genel durumu

Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov, Slovenya kampında yapılan çalışmaların üst seviyede geçtiğini belirtti. Kamp organizasyonunun çok iyi olduğunu ve Bled'de bulunmaktan mutlu olduklarını ifade eden Stoilov, kamp süresince oynanan ilk 3 hazırlık maçında takımın taktiksel ve fiziksel performansını değerlendirdi.

İlk 3 hazırlık maçı

Stoilov, kamp süresince oynanan hazırlık maçlarında takımın sahada gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti. "Futbol anlamındaki fikirlerimizi sahada uygulamaya çalıştık ve bunları ilerletmeye çalıştık. Futbolcular, ellerinden gelenleri en iyi şekilde yapmaya çalıştılar," dedi.

Geliştirilmesi gereken noktalar

Takımın dinamizminin ve taktiksel organizasyonunun daha iyi olması gerektiğini vurgulayan Stoilov, "Dinamizm anlamında daha iyi olmamız gerekiyor. Çünkü şimdi geçen seneki seviyede değil, daha üst bir seviyede mücadele edeceğiz. Dinamizmimizi geliştirmemiz, taktiksel ve organizasyon anlamında da daha iyi olmamız gerekiyor ve aynı zamanda da öz güvenli bir şekilde sahada olmalıyız," ifadelerini kullandı.

Lig başladığında gerçekler ortaya çıkacak

Stoilov, takımın lig başlamadan önceki performansının umut verici olduğunu ancak gerçek durumun lig başladıktan sonra daha net ortaya çıkacağını belirtti. "Elbette ki daha lig başlamadı, lig başlayınca bazı gerçekleri daha iyi bir şekilde göreceğiz," dedi.

Yeni transferler ve ihtiyaçlar

Yeni transferlerin performansını değerlendirmek için erken olduğunu belirten Stoilov, "Transferlerimizin sahada kendilerini göstermesi gerekiyor, kendileriyle ilgili bir şey demek gerçekçi olmaz," dedi. Ayrıca, takımın bazı pozisyonlarda transfer ihtiyacı olduğunu vurgulayan Stoilov, özellikle santrfor pozisyonunda iki oyuncuya daha ihtiyaç duyduklarını belirtti.