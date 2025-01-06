Süper Lig’de Galatasaray’a karşı alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından hakem hataları konusunda isyan eden Göztepe, Türkiye Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti. Ziyarette Türk futbolunun geleceği üzerine önemli görüşmeler yapıldı.

Göztepe’nin TFF ziyareti

Süper Lig’de Galatasaray’a 2-1 mağlup olan Göztepe, aleyhlerine verilen ve verilmeyen penaltı kararları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret etti. Göztepe, Türk futbolunun ilk yabancı kulüp başkanı olan Rasmus Ankersen ile Onursal Başkan Mehmet Sepil'in de yer aldığı bir heyetle, TFF’nin Riva'daki merkezine giderek Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü. Ziyarette hakem hataları, VAR sistemindeki aksaklıklar ve yabancı hakem konuları ön plana çıktı.

Mehmet Sepil: "Toplantı olumlu geçti"

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Türk futbolunun gelişimi ve üst seviyeye çıkması için çeşitli önerilerde bulunduklarını belirtti. Sepil, “En büyük amacım Rasmus Ankersen'i TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na tanıtmaktı. Türkiye’nin ilk yabancı başkanıyla TFF başkanını tanıştırdım. Bizim için toplantı son derece olumlu geçti. Hacıosmanoğlu da bizim söylediklerimizin hepsine katıldı. Ankersen de Türk futboluyla ilgili tespitlerini anlattı” dedi.

TFF’den açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe’nin ziyaretine dair bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Göztepe A.Ş. Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret, gündemdeki konular hakkında fikir alışverişinde bulunulmasına olanak sağladı. Görüşmede TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ile Göztepe CEO’su Kerem Ertan ve Sportif Direktörü Ivan Mance de yer aldı” ifadelerine yer verildi. Ziyaretin sonunda ise, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil’e ve Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen’e A Milli Takım forması takdim etti.