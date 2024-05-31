Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Göztepe, ligde adından söz ettirmeyi hedefleyen bir takım yaratmak istiyor. Birçok futbolcuyla yollarını ayıran sarı-kırmızılılar takım içerisinde boşluk yaratmaya çalışıyor. İç transferde hareketli günler geçiren Göz-Göz çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli isim İsmail Köybaşı ile mukavele imzalayan sarı-kırmızılılar Anthony Dennis ile de 2027’e kadar sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Bir yandan transfer çalışmalarına devam eden Göztepe, gözünü sol bek pozisyonuna çevirdi.

Göztepe'nin bonservisi Galatasaray'da bulunan genç sol bek Kazımcan Karataş'la ilgilendiği öğrenildi. Sol beki kaptan İsmail Köybaşı ile 1 yıllık sözleşme yenileyen aynı mevkide görev yapan Brezilyalı Djalma Silva ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların, Kazımcan'ı alternatif olarak düşündüğü bildirildi. Djalma ile sözleşme imzalamaması durumunda Kazımcan için tüm imkanları seferber edecek. Önceki sezon İzmir ekibi Altay'dan Galatasaray'a transfer olan 21 yaşındaki futbolcu bu sezonun ikinci yarısında ise Ankaragücü'ne kiralandı. Ankaragücü ile küme düşme üzüntüsü yaşayan Kazımcan'ın da sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği, özellikle memleketi İzmir'e dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.



Dış transferde de gaza basan sarı-kırmızılılar, Rio Ave forması giyen Jorge Samuel Figueiredo’ya(Joca) kancayı takmıştı. Fıratcan Üzüm’ün ayrılmasından sonra sağ kanadı sağlama almak isteyen Göz-Göz bonservisi elinde olan Joca için maddi imkanları zorlayacak. Bir yandan listedeki isimler için yoğun çaba sarf eden Göztepe’nin gündeminde Nazon, Yusuf Erdoğan, Shelvey, Thiam, Jaco ve Mara gibi isimler yer alıyor.

Savunmada rota ada

Savunmada Atınç Nukan’ın ayrılmasının ardından takviye yapmak isteyen Göztepe, İngiltere Championship ekiplerinden QPR'de forma giyen Sierra Leoneli sağ bek Osman Kakay ile ilgilendiği iddia edildi. Takımıyla sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcu için kurmayların nabız yokladığı gelen haberler arasında yer alıyor. Ülkesi Sierra Leone Milli Takımı'nın kaptanı olan deneyimli savunmacı mücadeleci kişiliğiyle dikkatleri çekiyor. Geride kalan sezonda 25 karşılaşmanın 19'una ilk 11'de başlayan sağ bek, gol ya da asist katkısı üretemedi.

Göztepe filede Belçikalı aldı

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi temsilcisi Göztepe, dış transferde Belçikalı smaçör Helene Rousseaux ile sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan 1991 doğumlu Helene Rousseaux ile 1 sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Helene Rousseaux" ifadelerine yer verildi.