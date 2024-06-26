Göztepe, iç transferde önemli oyuncularla yollarını ayırırken, sol bek Yunus Emre Gedik'in Kocaelispor'a kesin transferi gerçekleşti. Ayrıca sağ bek Fıratcan Üzüm'ün de Gençlerbirliği ile anlaşma sağladığı duyuruldu.

Dış Transferde Ataklar Sürüyor

Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile resmi sözleşme imzalayan Göztepe, sağ bek Nazım Sangare ve orta saha oyuncusu Isaac Solet'le prensipte anlaşma sağladı. Ayrıca stoper Koray Günter ve Nijeryalı santrfor Stephen Odey'le de görüşmeler devam ediyor.

Koray Günter'in Kariyer Yolculuğu

Galatasaray altyapısından yetişen Koray Günter, İtalya'da Genoa ve Hellas Verona formalarıyla da oynadı. Şimdi Göztepe'nin radarında olan tecrübeli stoper, İzmir ekibine katılmaya sıcak bakıyor.

Mehdi Abeid Transferi

Göztepe'nin transfer rotası, Mehdi Abeid'e çevrildi. Birçok mevkide görev yapabilen Cezayirli oyuncu, Başakşehir'den transfer olmuş ve Süper Lig'de performans sergilemişti. Göztepe'nin çok yönlü oyuncuya olan ilgisi devam ediyor.

Tijanic'in Durumu Belirsiz

Geçen sezonu Al Adalah'da kiralık geçiren David Tijanic, Göztepe'ye geri döndü. Ancak teknik direktör Stoilov'un planlarında olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Slovenyalı oyuncunun geleceği hakkında net bir karar henüz açıklanmadı.