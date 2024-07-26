Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Göztepe Basketbol, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, pivot pozisyonuna 21 yaşındaki Mevlüt Melih Doğan'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Türk Telekom'dan transfer oldu

Göztepe Basketbol, son olarak Türk Telekom forması giyen genç pivot Mevlüt Melih Doğan ile bir sezonluk sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Pivot pozisyonunda oynayan 2003 doğumlu Mevlüt Melih Doğan ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla Mevlüt Melih Doğan’a başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kadro güçlendiriliyor

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Göztepe Basketbol, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Mustafa Erdoğan, Umut Geçen, Can Urşan, Baran Yurduşen, Ali Umut Aydın, Can Özcan, Haktan Yavaş ve Burak Eşlik gibi oyuncuları kadrosuna katan İzmir ekibi, Mevlüt Melih Doğan transferiyle pivot pozisyonunda önemli bir takviye gerçekleştirdi.