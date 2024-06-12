Süper Lig'e çıkan Göztepe'nin CEO'su Kerem Ertan, ayakta seyirci kapasitesiyle ilgili konuştu. Ayakta seyirci düzenlemesi için Gençlik ve Spor Bakanlığından onay beklediklerini söyleyen Ertan, “Karar gelirse 8 bin kişi kapasite alacak. Kale arkalarımız 4 bin kişilik. Onay çıktıktan sonra her şeyimizle kale arkalarındaki kapasite artırımı için hazırız” dedi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'nin CEO'su Kerem Ertan ve Gürsel Aksel Stadı'nın mimarı Bünyamin Derman basın toplantısı gerçekleştirdi. Güzel bir sezonu geride bıraktıklarını anlatan Ertan, Umarım bu başarılar sürekli olur. Layık olduğumuz ligde yıllarca mücadele ederiz. Armamızı Avrupa'da temsil ederiz" diye konuştu.

“Deplasman tribününün duvarları yükseltilecek”

Gürsel Aksel Stadı'nda Süper Lig öncesi deplasman tribününün duvarlarının yükseltileceğini belirten Kerem Ertan, "Orayı bir oda haline dönüştürüyoruz. Yan yüzeylerini ve sahaya bakan tarafını yükseltiyoruz. Ağı yukarı alacağız, ağa çok müdahale ediliyor. Müzik ve ses sisteminde tüm geliştirmeleri yapacağız. Kuzey tribününde farklı yapı olacak. Ufak tefek düzenlemeler yapıyoruz. Ailelerimiz için, yayıncı kuruluş için düzenlemelerimiz var” dedi.

Ertan, engelli kombinesi yapılmamasıyla ilgili de yönetmelikler gereği 95 kişi engelli tribünü kapasitesi olduğuna dikkat çekti. Ayakta seyirci düzenlemesi için bakanlıktan onay beklediklerini söyleyen Ertan, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim toplam stat kapasitesinden dolayı yönetmelikler gereği 95 kişi kadar engelli tribün kapasitemiz var. Engelli kardeşlerimiz için girişimiz, turnikemiz ve asansörümüz ayrı. Neden engelli kombinesi yapmıyoruz, fırsat eşitliğine ters olacak. Binlerce engelli kardeşimiz var. Sadece 95 kombine satarsak, diğer engelli kardeşlerimize haksızlık yaparız. Ayakta seyirci düzenlemesini bakanlıktan gelecek onayın ardından yapılacak. Karar gelirse 8 bin kişi kapasite alacak. Kale arkalarımız 4 bin kişilik. Onay çıktıktan sonra her şeyimizle kale arkalarındaki kapasite artırımı için hazırız.”

Ertan, Göztepe’nin 14 Haziran'daki ‘99'uncu yaş’ kutlamalarıyla ilgili ise şunları söyledi:

“100 yaşımızdan gün alacağız. Sahilde toplanacağımız. Saat 22.00'ye kadar müzik gösterileri olacak. İlk işaret fişeğinin ardından meşaleleri yakacağız. Bürokratik desteklerden dolayı devlet büyüklerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hiçbir konuda desteklerini esirgemediler. Meşale gösterisinden sonra Levent Yüksel konseri başlayacak. Hep birlikte eğeleneceğiz. Taşkınlığa mahal vermeyeceğiz. Süper Lig öncesi taraftarımızın ve camiamızın gücünü haykıracağı bir organizasyon olacak. Türkiye'ye örnek olacak şekilde on binlerce kişiyle kutlama yapacağız.”

Toplantıda söz alan mimar Bünyamin Derman, Gürsel Aksel Stadı'nın yapılış hikâyesini anlattı. Güzel bir projeye imza attıklarını belirten Derman, "Ben Beşiktaş'ın stadını yapmıştım. Gürsel Aksel Stadı için de gözümü kırpmadan buraya geldim. Şehir içinde böyle stadın olması kamuoyunda tartışılmıştı. Dünyanın statlarını gördük, örnekler verdik. Öyle bir stat yapalım ki 365 gün yaşasın dedik. Maçların şehir içinde oynanıyor olması kentin kimliğini artırıp aidiyet duygusu veriyor" dedi.

Yeni localar maraton tribüne yapılacak

Derman, ayakta seyirci uygulanmasının Almanya'da yapıldığını hatırlatarak şunları ekledi:

"Frakfurt'ta, Hamburg'ta ve Münih'te bunu inceledik. Nasıl yapılıyor görmeye çalıştık. Kapasite artırımının yanı sıra loca artırımı yapılabilir. Ancak tribünlerin yıkılıp büyütülmesi mümkün değil. Çünkü yerimiz yok. UEFA normlarına göre uygun ne varsa yapılır. Yeni localar için çalışıyoruz. Kamusal alanlarla ilgili çalışmalarımız yapılıyor. Maraton tribünü yeni localar için en uygunu. Elbette deprem yönetmeliği de önemli. Bununla ilgili de görüşmelerimizi yaptık, olumlu yanıt aldık. Yönetime yeni kapasiteyi sunacağız. Şehir içi stadı nasıl olur, Gürsel Aksel Stadı en iyi örnek."