TFF 1’inci Lig’de Eyüpspor’la birlikte adını Süper Lig’e yazdıran Göztepe, tribünde açık ara farkla şampiyon oldu. Yapılan araştırma sonucu sarı-kırmızılılar 16 bin 332 seyirciyle bir rekora daha imza attı. Bu rekorla 1’inci Lig’de taraftar ortalaması en yüksek ekip oldu. Göz-Göz’ün ardından Kocaelispor’da 8 bin 153 kişiyle 2’nci sıraya yerleşti. Finalde mücadele edecek Sakaryaspor ise 5 bin 705 taraftarla 3’üncü sıranın sahibi oldu. İç saha maçlarını yaklaşık 19 bin kişi kapasiteli Gürsel Aksel Stadı’nda oynayan Göztepe birçok Süper Lig takımını geride bıraktı.

Süper Lig'de Galatasaray 43 bin 113 kişiyle 1'inci sırada yer aldı. Galatasaray'ı 38 bin 42 seyirciyle Fenerbahçe izlerken, Beşiktaş 23 bin 663 kişiyle 3'üncü, Samsunspor ise 17 bin 119 kişiyle 4'ünrcü oldu. Göztepe, taraftar ortalamasıyla Trabzonspor'u geride bıraktı. Trabzonspor 16 bin 214 taraftar ortalamasıyla Göztepe'nin gerisinde kaldı. Göztepe bu sezonun ilk maçında Sakaryaspor'u Gürsel Aksel Stadı'ndaki zemin çalışmaları nedeniyle Akhisar Spor Toto Stadı'nda ağırlamıştı.

Göztepe’nin 3 gencine milli davet

Göztepe'nin genç yetenekleri milli takımlara çağrıldı! Bu sezon gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken stoper Taha Altıkardeş ve sağ bek Uğur Kaan Yıldız, Ümit Milli Takımımızın İskoçya ile yapacağı özel maçın aday kadrosuna davet edildi. Ayrıca, sarı-kırmızılıların kiralık olarak forma giydirdiği Alanyaspor'un oyuncusu Ümit Akdağ da Romanya U21 takımının Karadağ U21 takımıyla oynayacağı maçın aday kadrosuna çağrıldı. Göztepe, tüm oyuncularını sosyal medya hesaplarından tebrik etti. Bu genç yetenekler, Göztepe'nin geleceğine ışık saçmaya devam ediyor.