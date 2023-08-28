Göztepe, ilk defa kendi evi olan Gürsel Aksel Stadyumu'nda sahaya çıktı. Hedef mutlak galibiyetti ama 1 puan bile alamadı. Çorum FK karşısında üstün oynadığı müsabakadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

*** Stadyuma varmak üzereyken gök gürültüsü ve şimşekle karşılaştım. İçeriye başlama vuruşuna 5 dakika kala girdim. Asansöre binip, tribüne çıktım. Havada hiçbir şey yokken şakır şakır yağan yağmuru gördüm ve çok şaşırdım. Bardaktan boşanırcasınaydı. Maç başladı ve daha 34. saniyede gol geldi. Danimarka gibi bol yağmurun yağdığı ülkeden gelen Lasse Nielsen, böyle bir havada geri pası vermek istedi. Kısa düşen topu Ahmet İlhan Özek kaleciden önce davranıp, arkadaşına aktardı ve konuk takım öne geçti. Nielsen sanki hep suni çimde oynamış gibi, topun suya takılabileceğini hesaba katmadı. Sonrasında güzel paslarla kaleye gidip beraberlik için yüklenmeye başladı sarı kırmızılılar. Ama hızlı hücumda 2. golü de kalesinde görüp, herkesi şok etti. Yenen gole cevap gecikmedi. Beraberlik için yüklenildi ama sonuç alınamadı. Devre arasında Yunus Emre Gedik orta çalışması yaptı. Anlaşılan golü atmak için bu yöntem uygulanacaktı. Yunus 2. yarı sahadaydı. Karşılaşmanın sonlarına doğru Atınç Nukan ileriye çıktı. Oyuna uzun boylu Kubilay Kanatsızkuş alındı. Tamamen ortalara ve uzun toplara dönüldü. Bu da çare olmadı. Kalesinden pasla çıkan rakibine baskı kurup, bunu engelleyememesi ayrıca enteresan bir durumdu. Adeta izin verdiler. Çorum FK 2 gol attı ve galibiyeti korumak için uğraşıp durdu. 2. yarı ilginç bir şekilde geriden oyuna başladığında 5'li forvete döndü. Bu da orta sahalarını zayıflattı ve sürekli ileriye uzun top oynamak zorunda bıraktı. Bu da topun hemen kaptırılmasına neden oldu. Ancak defansta kalabalıklaşabilmesi ve hava toplarındaki başarı sayesinde karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. *** Göztepe Süper Lig'e çıktığı kadronun çok gerisinde bir futbol sergiliyor. Eski dinamizm yok. İnsanın gözü Halil, Berkan, Obinna, Yasin gibi oyuncuları arıyor. Takıma ekstra güç katacak bir isim göremiyorum. Ceza alanı içerisinde topla buluşmada ve gol yollarında problem büyük gibi. Ama biraz daha sabretmek gerekiyor. Yeni bir takım neredeyse. Bakalım şimdiye kadar kötü bir performans sergileyen teknik direktör Radomir Kokovic neler yapacak? Bodrum FK eli boş döndü. Bodrum FK, Gençlerbirliği deplasmanından 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Vasat geçen bir müsabaka daha izledik. 3. hafta maçları oynanmasına rağmen takımlar hala beklenen performanslarının çok altında bir futbol sergiliyorlar. Her ne kadar ev sahibi takım karşılaşmayı 1-0 kazanmış olsa da bunu şansa borçluydu; ekstra bir durum yoktu. Ceza alanı içerisinde pozisyon bile yaratmayacak kafa vuruşu Celustka'nın hafif açık eline çarptı. Penaltı ve gol. Oyun baştan sona dengede geçti. Gol 36. dakikada geldi. Bundan sonra gole ihtiyacı olan konuk takım, 3 kere net pozisyon yakaladı, ev sahibi takım da 1. *** Oyunun kötü olmasının sebepleri elbette çok. Öne çıkan etkenlerden biri havanın sıcak olması. Sonra da mücadelenin erken saatlerde akşamüstü 17:00'de başlamasını gösterebilirim. Zemin halı. Suni çim deniyor ama halk arasında halı saha olarak geçiyor. Sert zeminde kramponlarla mücadele etmek zor. Ama topa daha iyi hakim olunması gerekirken, çok basit hatalar yapıldı. En büyük sorun oyuncuların hala hazır olmamasıydı. Sanki ilk defa bir arada oynuyormuş havası vardı. Birbirlerinin yardımına yeterince gitmediler. Bu pas hatalarını getirdi. Ya uzun oynandı ya da zorlama paslar atıldı. Top kayıpları yüzünden verimli ataklar gerçekleştirilemedi. Zaman zaman amatör maç seviyesine indi diyebilirim. 60. dakikada kullanılacak faul atışında herkes ceza alanı civarına gitmişken, Aldair sol tarafındaki Ali Aytemur'a pas attı. O da tekrardan arkadaşına dönmek isterken hem çok hızlı hem de çok önüne gönderdi. Taçla sonuçlandı. Dolayısıyla defans oyuncuları bile ileriye çıktığından çok kızdılar. *** Karşılaşmanın öne çıkan ismi kaleci Ertuğrul Çetin oldu. 2 güzel kurtarışı sayesinde takımına 3 puanı kazandırdı. Deneyimi oldukça fazla olan 37 yaşındaki oyuncu Yatabare eski formundan çok uzak olduğunu gösterdi. Ceza alanı önünde topla buluştu. Önü açıktı. Kaleye yaklaşmak istedi ama o kadar yavaştı ki, arkasından gelen rakibi, önüne geçip, gol atmasına izin vermedi. *** 84. dakikada soldan gelişen Bodrumspor atağında faul yapıldı ama oyun durmadı. Top ileriye atılmıştı. İçeri gönderilen topta Üzeyir bomboş vuruşunu yaptı, müsait durumda üstten auta attı. Aradan uzun süre geçmesine rağmen hakem Kemal Mavi faul atışı kararı verdi.