Göztepe, ilk maçında Sakaryaspor'a 1-0 kaybetmenin verdiği baskıyla, Ümraniyespor deplasmanına telafi amacıyla gitti. Rakibi de aynı şekilde lige puansız başladığından dolayı galibiyet hedefliyordu.

Sarı kırmızılı takım ilk maçında net pozisyon bulmuş ama bunları değerlendirememişti. Kaleye çok rahat gitmişti. Bu karşılaşmada öyle olmadı. Çünkü Sakaryaspor orta sahada çok açık vermişti, Ümraniyespor aynı hatayı yapmadı.

Genel olarak orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Sürekli yapılan pas hataları kaleye nadiren gidilmesine neden oldu. Pozisyon bulundu az da olsa ama kalecilerin başarılı kurtarışları gol olmasını engelledi.

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Çok transfer yapan Göztepe'de uyumsuzluk göze çarptı. Top kayıplarının çokluğunun sebebini buna bağlayabiliriz. İlk haftalarda bunların yaşanması normal. Düşündüren nokta gol yollarındaki sorunlar. İngiltere görmüş ve Türkiye Süper Ligi'nde onlarca gole imza atmış 35 yaşındaki Mame Biram Diouf geçmişini aratıyor. Kaleciyle karşı karşıya ve hareketliyken çalım atarak ya da üstünden topu aşırtarak fileleri sarsabilecekken, açısı kapanmasına rağmen bacak arasına doğru sert şut çekti. Abdulsamed Damlu gole engel oldu. Eğer bacak arasına atmayı düşünmüşse vuruşu yanlıştı. Şut çekerek bu yapılamaz, ayak içi plase vurmayı tercih etmeliydi. Bir an evvel kendini toparlaması gerekiyor.

Bir oyuncu dikkatimi çekti. 70. dakikada oyuna dahil olarak ilk kez sahne alan 25 yaşındaki orta saha Billel Messaoudi. 76. dakikada çaprazdan çektiği şut uzak direkten geri döndü. Tabii bu sıradan görülebilir. Ama topu alıp, defanstan hızla ileriye taşıdığı pozisyon göze hoş geldi. Gerçi sonradan oyuna girmesi çok dinç, rakiplerinin de yorgun olmasının etkisi mutlaka vardı. Yine de dikkatle izlenmesi gereken bir kişiye benziyor.

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5. dakikada Celil Yüksel'in ceza alanı hemen önündeki serbest vuruşu, belki gol olacakken barajın yakınındaki arkadaşının kafasına çarptı.

Göztepe'nin bankosu Ali Dere bu karşılaşmada yedek kulübesindeydi. İlk karşılaşmada 2 büyük hata yapmış, biri golle sonuçlanmıştı. Yerinde Mamah vardı. Asıl mevkisi forvet.

İlk yarı çok az duran oyun, ikinci yarı tamamen farklılaştı. Sakatlıklar oynanmasını engelledi.

Radomir Kokovic daha 70. dakikada tüm oyuncu değişiklik hakkını bitirdi. Sakatlık olsa, eksik mücadele etmek zorunda kalacaktı.

Bodrumspor evinde kayıp

Bodrum FK, sahasında konuk ettiği Erzurumspor karşısında 2'de 2 yapmayı istiyordu. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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Yazın en sıcak günleri, saat 17:00 ve yer Bodrum. Böylesine bir havada bırakın koşmayı, insan durduğu yerde gölgede bile terliyor, bunalıyor. Futbolcular ise güneş altında futbol oynuyor. Hiç de kolay bir şey değil. Bir de ligin daha 2. haftası olması sebebiyle performans olarak çok da fazla bir şey beklemek hata olur.

Ev sahibi takım buna biraz daha alışık. Amaç da Süper Lig. Konuk takım Türkiye'nin en soğuk şehirlerinden birinin temsilcisi. Cehennem sıcağına geldi. Büyük bir dezavantaj. 2 senedir de transfer yapamıyor. Küme düşme adaylarından biri olarak görülebilir. Ancak sezonun ilk maçında galip gelebilecek fırsatları bile yakalamış, beraberlikle yetinmişti.

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Gelelim bu maça. Bodrum geçen senenin gerisinde bir performans sergiledi. Pozisyon buldu ama ilk yarı özellikle Burak Çoban fırsatları gole çeviremedi. İkinci yarıda da sahneye Celal çıktı, o da pozisyonları harcadı. Dahası kazanılan penaltıda Gökdeniz Bayrakdar kaleciye takıldı. Kötü vurmuş, kalenin orta noktasına yakın bir yere gitmişti top.

Kalesinde pozisyon da verdi. Bir top üst direkten döndü, Gürkan Varlık kafayla direk dibine bomboş pozisyonda tamamladı ama Diogo Sousa oraya uzanarak kalesini golden korumuş oldu.

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Erzurumspor tüm olumsuzluklara rağmen dişe diş mücadele ediyor. Haddini bilerek oynuyor. Defansta kalabalık kalıyor ama bu her zaman olmuyor. Bu mücadelede zaman zaman az da olsa oyunun kontrolünü eline aldı. Kalabalık bir şekilde hücumlara da çıktı. Transfer yapamıyormuş havasından uzaktı. Geçen sezonlardan bazı isimleri kadroda tutabilmesi kolay lokma olmayacağının bir göstergesi. Galip gelebileceği imkanları da buldu, beraberlikle yetindi.

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Kaleci Göktuğ Bakırbaş topu oyuna geç sokarak zaman geçirmeye çalışırken, forvetleri zaman zaman rakip kaleciye baskı yaparak topu hemen oyuna sokmasına neden oldu.

Erzurumspor faul kullanacak. Burak Çoban topu daha geriye atıyor. Oradan atılması gerekiyormuş. Bu da topun oyuna daha geç girmesine sebep verdi.

İlk yarıda penaltı pozisyonunda kırmızı kart çıktı. 6 dakika incelemeye gitti ve sarıya döndü. Uzatmalara sadece 5 dakika eklendi. Uzatmalarda da duraklama oldu, toplam 6 dakika fazladan oynandı. En az 10 dakika uzatma olmalıydı. İkinci yarıda da 5 dakika uzatma verildi. Bu süre içerisinde oyun durdu ve dahası oyuncu değişikliği yapıldı. Bunlar eklenmeden maç bitirildi. Toplamda yaklaşık 5 dakika eksik oynanmış oldu.