İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Göztepe ve Karantina iskelelerinde yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine iskeleleri yeniden hizmete açma kararı aldı. Tadilat işlemleri gemi seferlerini etkilemeyecek şekilde planlanırken, iskeleler 10 Ocak Cuma gününden itibaren kullanıma sunulacak.
Seferler eski tarife ile devam ediyor
Yenilenen iskelelerde, Karşıyaka-Üçkuyular-Göztepe-Karantina ve Üçkuyular-Göztepe-Pasaport-Alsancak hatlarında gemi seferleri, daha önce belirlenen tarife doğrultusunda kesintisiz olarak sürdürülecek.
Muhabir: Ebru Nur Akgün