İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Göztepe ve Karantina iskelelerinde yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine iskeleleri yeniden hizmete açma kararı aldı. Tadilat işlemleri gemi seferlerini etkilemeyecek şekilde planlanırken, iskeleler 10 Ocak Cuma gününden itibaren kullanıma sunulacak.

Mustafa Karabulut ‘ödül’lerle anıldı Mustafa Karabulut ‘ödül’lerle anıldı

Göztepe Ve Karantina Iskeleleri 10 Ocak’ta Yeniden Hizmette! (1)

Seferler eski tarife ile devam ediyor

Yenilenen iskelelerde, Karşıyaka-Üçkuyular-Göztepe-Karantina ve Üçkuyular-Göztepe-Pasaport-Alsancak hatlarında gemi seferleri, daha önce belirlenen tarife doğrultusunda kesintisiz olarak sürdürülecek.

Göztepe Ve Karantina Iskeleleri 10 Ocak’ta Yeniden Hizmette! (3)

Muhabir: Ebru Nur Akgün